Immagine d'illustrazione sda

Un 44enne ucraino, residente nel suo Paese, è stato arrestato dopo essere stato fermato al valico di Ponte Tresa, venerdì, mentre stava lasciando il territorio svizzero a bordo di una vettura con targhe polacche.

Lo comunicano Ministero pubblico, Polizia cantonale e Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), precisando che la successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire circa 100 kg di hashish, nonché denaro contante.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.

La misura restrittiva della libertà è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.