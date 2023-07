Immagine simbolica. Archivio Tipress

Lunedì pomeriggio verso le 17.00 è scoppiato un incendio in un edificio del campeggio di Astano, in via ar Laghètt.

Come fa sapere la polizia in un comunicato, secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite dal locale cucina, per poi diffondersi nell'intero edificio di proprietà del campeggio, che è stato distrutto dalle fiamme.

Per precauzione gli ospiti delle roulette vicine sono stati sfollati. Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, di quella comunale Malcantone Ovest e Malcantone Est, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, i pompieri della città di Lugano e quelli di Novaggio.

Non sembrano esserci feriti o intossicati.