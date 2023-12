In fiamme uno stabile abitativo a Lugano, alcune persone bloccate

La zona interessata dal rogo. Alerswiss

Un incendio è scoppiato venerdì mattina in uno stabile abitativo in via Cassarinetta a Lugano, provocando molto fumo e un odore intenso e sgradevole. Lo comunica Alertswiss.

Stando alle informazioni della RSI, le fiamme sarebbero divampate in un appartamento al primo piano e hanno rapidamente invaso i locali con il denso fumo.

Alcune persone sarebbero rimaste bloccate a causa della presenza di fumo. La polizia ha isolato la zona per agevolare le operazioni di soccorso, e i pompieri di Lugano sono intervenuti per domare le fiamme.

Il servizio di allerta raccomanda alla popolazione: di chiudere porte e finestre, spegnere la ventilazione e l'aria condizionata, di non recarsi nella zona colpita dal rogo e di seguire le istruzioni dei servizi d’emergenza e delle autorità.