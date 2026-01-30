  1. Clienti privati
Sul treno per Milano In dogana «dimentica» di dichiarare collane con gioielli per oltre 100'000 franchi

Swisstxt

30.1.2026 - 10:22



Ti-Press

Una donna ha tentato di oltrepassare la frontiera dal Ticino all’Italia con gioielli del valore di circa 140’000 euro, ma è stata individuata e multata dalle autorità italiane.

Redazione blue News

30.01.2026, 10:22

30.01.2026, 10:40

La signora, una cittadina italiana residente a Dubai, aveva acquistato le due collane in Svizzera.

È stata fermata a bordo di un treno per Milano sul quale viaggiava con il marito e aveva omesso di dichiarare le due collane alle autorità italiane.

Quando le sono stati trovati i gioielli, è scattata la contestazione, con obbligo di corrispondere l’intero ammontare dei diritti evasi a titolo di dazio e IVA, oltre alla sanzione, per un importo di oltre 41’000 euro.

