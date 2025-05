Due fuggitivi sono stati immediatamente bloccati, mentre il terzo, scappato a piedi dopo lo schianto, è stato arrestato qualche minuto dopo. © Keystone - SDA / Ti-Press / Ti-Press

La polizia ha iniziato a Biasca l’inseguimento di un veicolo con a bordo tre persone, due delle quali hanno provato a fuggire a piedi.

SwissTXT Antonio Fontana

Nel tardo pomeriggio di venerdì sulla strada Cantonale tra Castione e Claro è avvenuto un incidente stradale che ha visto coinvolta un‘Alfa Romeo immatricolata in Italia, inseguita dalla polizia con un’operazione che ha portato al fermo di tre persone.

Dopo un primo avviso a fermarsi da parte degli agenti, avvenuta sulla strada cantonale in territorio di Biasca, la vettura segnalata ha aumentato la sua velocità e si è data alla fuga in direzione sud. Ne è nato appunto un inseguimento durante il quale il conducente, in territorio di Claro, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guidovia a lato della strada.

Due degli occupanti della vettura hanno cercato di scappare a piedi, uno è stato preso subito dopo un inseguimento. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e i pompieri di Bellinzona che con la pinza idraulica hanno estratto la terza persona, la donna, rimasta incastrata tra l’auto e il guidovia.

La stessa ha riportato serie ferite, mentre il primo uomo solo leggere. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale. L’importante dispositivo, che ha visto impegnati agenti della Polizia cantonale e, in supporto, delle Polizia Città di Bellinzona, della Polizia comunale del Polo di Biasca e della Polizia militare, ha portato al fermo, poco dopo le 20 a Claro, della persona ancora in fuga.