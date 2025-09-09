  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pirata della strada In moto a Capolago a 130 km/h sui 50, via subito la patente

Sara Matasci

9.9.2025

Radar
Radar
Tipress

Una grave infrazione alle norme della circolazione stradale è stata riscontrata sabato, il 6 settembre, poco prima delle 15, in via Carlo Maderno a Capolago.

Sara Matasci

09.09.2025, 15:27

Nell'ambito di un controllo della velocità un motociclista svizzero di 24 anni, domiciliato nel Luganese, è stato intercettato che circolava a 130 chilometri orari dove il limite è di 50.

Il giovane è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stata ritirata la licenza di condurre.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni
Caos nella località turistica di Palma di Maiorca: in 10 minuti è sceso un oceano d'acqua
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
I figli di Alain Delon si scannano per la grossa eredità: «Papà è stato manipolato»

Altre notizie

Studio. Un terremoto artificiale al BedrettoLab per migliorare le previsioni dei sismi

StudioUn terremoto artificiale al BedrettoLab per migliorare le previsioni dei sismi

Ticino. Hospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici

TicinoHospita, chiesta la ricusa di tutti i procuratori pubblici

Collegamenti ferroviari. Nuove corse TILO da e per Milano dal 15 settembre

Collegamenti ferroviariNuove corse TILO da e per Milano dal 15 settembre