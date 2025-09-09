Radar Tipress

Una grave infrazione alle norme della circolazione stradale è stata riscontrata sabato, il 6 settembre, poco prima delle 15, in via Carlo Maderno a Capolago.

Nell'ambito di un controllo della velocità un motociclista svizzero di 24 anni, domiciliato nel Luganese, è stato intercettato che circolava a 130 chilometri orari dove il limite è di 50.

Il giovane è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli è stata ritirata la licenza di condurre.