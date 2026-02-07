In diverse migliaia di persone a Bellinzona a sostegno del servizio pubblico Il corteo arrivato in Piazza Governo a Bellinzona Immagine: Lettore blue News Palloncini e cartelloni hanno fatto da padrone alla manifestazione partita dalla stazione di Bellinzona. Immagine: Lettore blue News I partecipanti sono stati diverse migliaia. Immagine: Lettore blue News In diverse migliaia di persone a Bellinzona a sostegno del servizio pubblico Il corteo arrivato in Piazza Governo a Bellinzona Immagine: Lettore blue News Palloncini e cartelloni hanno fatto da padrone alla manifestazione partita dalla stazione di Bellinzona. Immagine: Lettore blue News I partecipanti sono stati diverse migliaia. Immagine: Lettore blue News

Secondo gli organizzatori, circa 6'000 partecipanti hanno preso parte al corteo, che è partito dalla stazione per raggiungere Piazza Governo, voluto per sostenere il «no» alle votazioni federali dell'8 marzo.

Redazione blue News

Migliaia di persone si sono radunate sabato pomeriggio a Bellinzona per manifestare a favore del servizio pubblico. Secondo gli organizzatori, circa 6'000 partecipanti hanno preso parte al corteo, che è partito dalla stazione ferroviaria per raggiungere Piazza Governo.

L'evento, intitolato «Uniti per una RSI forte e indipendente», è stato organizzato in vista delle votazioni federali dell'8 marzo. In questa occasione, i cittadini saranno chiamati a esprimersi sull'iniziativa «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», che propone di ridurre il canone radio-tv da 335 a 200 franchi all'anno e di esonerare completamente le imprese.

La manifestazione, come riporta il sito della «RSI», è stata promossa da diversi gruppi e associazioni locali attivi nei settori culturale, sociale, sportivo e ricreativo. I promotori hanno sottolineato l'importanza storica del servizio pubblico nel raccontare il territorio e nel rafforzare la coesione sociale.

Hanno inoltre espresso preoccupazione per le proposte che potrebbero indebolire questo ruolo, allontanando la produzione e il racconto della realtà regionale dalla Svizzera italiana.

Tra i partecipanti alla manifestazione, si è notata anche la presenza del Gatto Arturo, una figura simbolica che ha attirato l'attenzione dei presenti.