In Svizzera arriva la neve poco prima di Natale, anche in Ticino?

La Svizzera verrà raggiunta da una perturbazione che porterà grossi accumuli di neve. Tra Natale e la fine dell'anno, invece, il tempo si stabilizzerà, comunica MeteoSvizzera.

Hai fretta? blue News riassume per te Prima della vigilia di Natale, in Svizzera cadrà molta neve.

Il Ticino sarà toccato solo marginalmente.

Il tempo, in seguito, dovrebbe tornare a essere bello. Mostra di più

Come riporta MeteoSvizzera nel suo blog, entro la giornata di domenica la Svizzera verrà raggiunta da una nuova perturbazione che durerà circa 60 ore e porterà con sé molta neve.

Sulle Alpi cadranno tra i 50 e i 100 cm, ma il sud del Paese resterà al riparo della catena alpina, anche se le forti correnti dovrebbero portare le precipitazioni fino al Ticino centrale.

Per la Svizzera italiana, sabato a fine giornata erano in vigore allerte di livello 2 per nevicate in alta Vallemaggia, Leventina, alto Moesano e Blenio, tra la mezzanotte di domenica e quella del 24 dicembre. Si consiglia particolare attenzione per quanto riguarda la circolazione stradale.

La Svizzera centrale è interessata invece da un'allerta di grado 3.

Allerta della Confederazione: forti nevicate. Livello 2/3 (su 5). Regioni interessate, ulteriori informazioni e raccomandazioni di comportamento su https://t.co/vSmWWa1P7M e su https://t.co/RKWUn9pmK6 oppure sull’App di MeteoSvizzera. #MeteoSvizzera #allertamaltempo pic.twitter.com/22EJ8rveDs — MeteoSvizzera (@MeteoSvizzera) December 21, 2024

MeteoSvizzera ricorda che a sud delle Alpi, dopo la poca neve, tra Natale e Capodanno il tempo sarà bello: si tornerà a una fase favonica, che da mercoledì si attenuerà, con temperature miti per la stagione.

