  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Attenzione! In Ticino aumentano le truffe del falso funzionario di banca

Alessia Moneghini

2.12.2025

I malviventi fanno apparire sul display del telefono un numero (fittizio) di un istituto bancario (immagine illustrativa).
I malviventi fanno apparire sul display del telefono un numero (fittizio) di un istituto bancario (immagine illustrativa).
KEYSTONE

Nelle ultime settimane in Ticino si è registrato un aumento di tentativi di truffa del cosiddetto «falso funzionario di banca». Lo segnala la Polizia cantonale. Ecco a quali segnali prestare attenzione e come comportarsi.

Alessia Moneghini

02.12.2025, 10:04

02.12.2025, 10:11

Le verifiche delle forze dell'ordine mostrano un modo d'agire ricorrente: i criminali usano la tecnica dello spoofing, vale a dire che il numero di telefono che fanno apparire sul display è di un istituto bancario.

Si presenta poi come operatori o esperti di sicurezza, sostenendo di aver osservato dei movimenti sospetti su un conto o dei tentativi di accesso all'e-banking.

Così facendo vogliono mettere sotto pressione la potenziale vittima per ottenere dati sensibili - come codici, credenziali o autorizzazioni di pagamento - da usare in seguito per operazioni fraudolente.

Ecco i segnali d'allarme a cui prestare attenzione:

  • tono d'urgenza («agire subito per bloccare un pagamento»);
  • richieste di credenziali d'accesso, password, PIN, dati della carta o accesso remoto a un dispositivo;
  • inviti a cliccare link o installare software;
  • chiamate ripetute che non consentono di riflettere con calma.
Mostra di più

Ecco come comportarsi:

  • interrompere immediatamente la chiamata senza fornire informazioni;
  • verificare in autonomia contattando direttamente il proprio istituto bancario tramite i canali abituali;
  • evitare di cliccare link ricevuti tramite app di messaggistica istantanea o email;
  • segnalare l'accaduto alla Polizia cantonale telefonando allo 0848 25 55 55 o scrivendo a prevenzione@polca.ti.ch.
Mostra di più

I più letti

Dopo il grave incidente, Sarrazin rivela: «Mi hanno asportato metà del cranio»
Murray e il retroscena con Djokovic: «Non potevo fermarmi, era troppo imbarazzante»
I dipendenti di Amazon lanciano l'allarme: «La corsa all'IA è fuori controllo. Continuando così, addio pianeta»
Bimbo di 8 anni folgorato dal cellulare nel letto: «Si è salvato la vita da solo»
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia

Altre notizie

Aperte le formazioni. In Ticino mancano docenti di matematica e tedesco nel medio-superiore

Aperte le formazioniIn Ticino mancano docenti di matematica e tedesco nel medio-superiore

Grigioni. Quattro candidati per la sessione extra muros del Parlamento retico

GrigioniQuattro candidati per la sessione extra muros del Parlamento retico

Maxi-truffa. Processo Belfor, chiesti oltre 5 anni di carcere per due assicuratori

Maxi-truffaProcesso Belfor, chiesti oltre 5 anni di carcere per due assicuratori