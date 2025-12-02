Attenzione!In Ticino aumentano le truffe del falso funzionario di banca
Alessia Moneghini
2.12.2025
Nelle ultime settimane in Ticino si è registrato un aumento di tentativi di truffa del cosiddetto «falso funzionario di banca». Lo segnala la Polizia cantonale. Ecco a quali segnali prestare attenzione e come comportarsi.
Le verifiche delle forze dell'ordine mostrano un modo d'agire ricorrente: i criminali usano la tecnica dello spoofing, vale a dire che il numero di telefono che fanno apparire sul display è di un istituto bancario.
Si presenta poi come operatori o esperti di sicurezza, sostenendo di aver osservato dei movimenti sospetti su un conto o dei tentativi di accesso all'e-banking.
Così facendo vogliono mettere sotto pressione la potenziale vittima per ottenere dati sensibili - come codici, credenziali o autorizzazioni di pagamento - da usare in seguito per operazioni fraudolente.
Ecco i segnali d'allarme a cui prestare attenzione:
tono d'urgenza («agire subito per bloccare un pagamento»);
richieste di credenziali d'accesso, password, PIN, dati della carta o accesso remoto a un dispositivo;
inviti a cliccare link o installare software;
chiamate ripetute che non consentono di riflettere con calma.