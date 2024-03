Immagine d'illustrazione sda

I veterinari sono alle prese con la carenza di quello trivalente, un farmaco che protegge i felini da malattie tanto comuni quanto mortali (e che va ripetuto ogni anno).

SwissTXT / red Sara Matasci

Dopo l’emergenza della scorsa estate, i veterinari sono nuovamente confrontati con problemi di approvvigionamento. Questa volta a mancare è il vaccino trivalente per i gatti, ossia un preparato obbligatorio che va ripetuto ogni anno. Lo riporta la RSI.

Sono malattie comuni, ma in grado di causare sintomi gravi come febbre, congestione nasale, ulcere orali e persino la morte. Rinotracheite virale, calcivirosi, panleucopenia: queste le patologie nemiche dei nostri gatti oggi sotto la lente a causa della difficoltà per i veterinari di rifornirsi del vaccino trivalente.

Dopo una prima inoculazione in due fasi ai cuccioli, il richiamo va fatto ogni anno.

L’Associazione per la medicina dei piccoli animali ha reso attenti i veterinari: in caso di penuria la priorità va data ai cuccioli. E le cucciolate arrivano proprio adesso, tra marzo e giugno. Il consiglio ai padroni è di attendere con tranquillità, anche perché normalmente i gatti in Ticino sono vaccinati e l’immunità di gregge aiuta.

Un allarme per la carenza di farmaci e vaccini era stato lanciato la scorsa estate: secondo la società dei veterinari svizzeri, la situazione non era mai stata così grave. Una situazione che - come è noto - continua a interessare non solo i medicinali per animali, ma anche quelli per gli umani.