  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sondaggio In Ticino solo il 31% delle persone riesce a risparmiare, contro il 47% della media in Svizzera

SDA

2.10.2025 - 14:00

Non è facile mettere via qualche soldo.
Non è facile mettere via qualche soldo.
Keystone

Il 79% degli svizzeri ritiene importante risparmiare, ma solo il 47% è riuscito effettivamente a farlo negli ultimi sei mesi.

Keystone-SDA

02.10.2025, 14:00

02.10.2025, 14:17

E le differenze regionali sono importanti: ha messo da parte qualcosa il 50% degli svizzeri tedeschi e il 41% dei romandi, ma solo il 31% dei ticinesi.

È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo condotto per conto dell'assicuratore Baloise dall'istituto di ricerca YouGov, che ha coinvolto 2000 persone fra i 15 e i 79 anni in tutto il paese. Per quanto riguarda il Ticino va anche segnalato che le situazioni di indebitamento interessano l'8% del campione, assai più che in ambito tedescofono (2%) o francofono (3%).

In generale nella scelta delle soluzioni per economizzare qualcosa domina il conto di risparmio (71%), con un netto distacco rispetto ad altre alternative. Oltre la metà della popolazione (52%) possiede inoltre un conto 3a classico e il 31% ha un 3a con titoli. Il 24% dichiara inoltre di investire in azioni o ETF, con una punta del 39% fra giovani tra i 15 e i 22 anni.

Il 54% della popolazione versa annualmente contributi nel pilastro 3a. Il 15% invece non ha mai convogliato soldi in tale pilastro, pur conoscendolo: il motivo principale adotto è che il reddito è considerato troppo basso (64%).

Il 60% degli svizzeri intervistati valuta le proprie conoscenze finanziarie come al massimo nella media e il 69% ritiene che l'educazione impartita a scuola in questo campo sia insufficiente. Oggi l'acquisizione di conoscenze avviene per lo più in modo informale: le due fonti di gran lunga più importanti sono l'ambiente personale (52%) e i consulenti bancari e finanziari (49%). Offerte come i social media o i podcast (9%) e i corsi (8%) rimangono chiaramente in secondo piano.

Oltre la metà della popolazione (57%) si sente attualmente soddisfatta della propria situazione finanziaria. Le ragioni principali sono un reddito sufficiente o buono (33%), riserve finanziarie o patrimonio (23%) e l'assenza di preoccupazioni immediate (20%). Guardando al futuro, tuttavia, il benessere finanziario diminuisce (44%): le ragioni principali citate sono soprattutto le incertezze del sistema pensionistico (24%), le lacune percepite nella previdenza o una pensione troppo bassa (20%) e una generale incertezza sul futuro (17%). Il malessere è particolarmente pronunciato nella fascia di età compresa tra i 30 e i 44 anni: solo il 35% si sente a proprio agio, mentre circa una persona su cinque (21%) dichiara di sentirsi a disagio.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Migros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto
Ecco quali immagini non bisogna mai inviare tramite WhatsApp
È morto Bambi, il cervo adottato (contro la legge) da un contadino in Valmalenco
Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre

Altre notizie

Mercati azionari. Borsa svizzera: chiude in rialzo

Mercati azionariBorsa svizzera: chiude in rialzo

Svizzera. Inflazione molto bassa, gli analisti non prevedono interventi della BNS

SvizzeraInflazione molto bassa, gli analisti non prevedono interventi della BNS

Guerra commerciale. Dazi di Trump? L'esperto: «La Svizzera deve rimanere tranquilla»

Guerra commercialeDazi di Trump? L'esperto: «La Svizzera deve rimanere tranquilla»