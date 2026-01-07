keystone

In vista della giornata di Lutto nazionale, prevista per venerdì 9 gennaio per commemorare le vittime del tragico incendio di Crans-Montana, anche in Ticino tutte le campane delle chiese suoneranno alle 14, quando avrà inizio la cerimonia funebre a Martigny. Lo ha comunicato la Cancelleria di Stato.

Redazione blue News Swisstxt

Le autorità ticinesi, riporta la RSI, invitano la popolazione a rispettare il minuto di silenzio previsto alla stessa ora, in concomitanza con il suono delle campane.

L’invito è stato esteso anche ai comuni e alle scuole cantonali e comunali. Le bandiere issate a Palazzo delle Orsoline e sugli altri edifici pubblici verranno inoltre mantenute a mezz’asta fino al termine della giornata.