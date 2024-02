Imago

È questo il bilancio del periodo di regolazione proattiva. Nessun animale è stato rimosso dal branco dell’Onsernone.

Sono due i giovani lupi abbattuti in Ticino durante il periodo di regolazione proattiva, tra il 1° dicembre 2023 e il 31 gennaio 2024. Lo ha reso noto lunedì l’Ufficio cantonale della caccia e della pesca (UCP).

Si tratta di un giovane lupo maschio di 26,6 chili appartenente al branco Carvina, abbattuto in territorio di Mezzovico. Il secondo esemplare era invece una giovane femmina di 23,2 chili del branco transfrontaliero della Val Colla, uccisa in territorio di Isone (per questo branco erano consentiti fino a tre abbattimenti). Per entrambi l’età stimata era di 6-8 mesi.

Nessun animale abbattuto in Onsernone

Gli ordini di regolazione, che riguardavano esemplari nati durante il 2023, prevedevano anche la rimozione di un esemplare del branco transfrontaliero dell’Onsernone.

In questo caso, la principale difficoltà nel raggiungere l’obiettivo – si legge ancora nella nota – è da ricondurre al fatto che gli animali sono rimasti quasi esclusivamente sul territorio italiano, con limitate e brevi incursioni sul suolo cantonale. Era inoltre difficile anticiparne gli spostamenti.

Le autorità cantonali avevano deciso di non avvalersi dell’aiuto dei cacciatori, in considerazione della difficoltà nel distinguere i giovani lupi da quelli adulti in questo periodo dell’anno oltre al fatto che i tiri di abbattimento dovevano avvenire solo a determinate condizioni.

L’operazione ha richiesto 1’050 ore di lavoro da parte dei guardiacaccia.

Il bilancio grigionese

Dodici sono invece i lupi abbattuti nei Grigioni, sempre nello stesso periodo.

Un bilancio che le autorità cantonali retiche considerano come positivo, anche se gli obiettivi non sono stati del tutto raggiunti: «È stato possibile eliminare due terzi degli animali per i quali era stato autorizzato l’abbattimento», è stato reso noto lunedì.

SwissTXT / red