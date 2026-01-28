  1. Clienti privati
Allerta alla popolazione In tutto il comune di Vacallo l'acqua non è potabile

Alessia Moneghini

28.1.2026

L'acqua nel comune di Vacallo non è potabile (immagine illustrativa).
KEYSTONE

L'acqua in tutto il comune di Vacallo non è potabile. Lo comunica Alertswiss.

28.01.2026, 19:05

28.01.2026, 20:20

Dunque fino a nuovo avviso l'acqua potabile non può essere né bevuta, né utilizzata per cucinare o lavare. L'acqua può essere utilizzata senza restrizioni dopo averla fatta bollire almeno 5 minuti.

Il sistema di allerta svizzero raccomanda di non bere l’acqua del rubinetto, far bollire l’acqua prima di berla o utilizzarla per cucinare, e di informare i vicini.

In un comunicato congiunto dell’azienda AGE e del Servizio idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM), come cita la RSI, si parla di problemi all’acquedotto e di un inquinamento microbiologico.

