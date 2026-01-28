L'acqua in tutto il comune di Vacallo non è potabile. Lo comunica Alertswiss.
Dunque fino a nuovo avviso l'acqua potabile non può essere né bevuta, né utilizzata per cucinare o lavare. L'acqua può essere utilizzata senza restrizioni dopo averla fatta bollire almeno 5 minuti.
Il sistema di allerta svizzero raccomanda di non bere l’acqua del rubinetto, far bollire l’acqua prima di berla o utilizzarla per cucinare, e di informare i vicini.
In un comunicato congiunto dell’azienda AGE e del Servizio idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM), come cita la RSI, si parla di problemi all’acquedotto e di un inquinamento microbiologico.