Aziende ora in zona rossa RSI

Il Cantone ha aggiornato la carta dei pericoli e nella Vallemaggia colpita dal maltempo alcune zone sono diventate «rosse»: sono quelle con un grado elevato di rischio.

Swisstxt

La conseguenza è che alcune aziende – si parla di 3-4 tra Val Bavona, Lavizzara e Valle di Peccia – saranno costrette a trasferirsi altrove.

I diretti interessati sono stati informati negli scorsi giorni da una lettera del Dipartimento del territorio.

Le aziende che sorgono su queste zone non potranno, in futuro, ottenere autorizzazioni per svolgere lavori di ampliamento e nemmeno di ripristino delle strutture.

Swisstxt