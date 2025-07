Vallemaggia: al via i lavori per il nuovo ponte di Visletto Il ponte di Visletto è stato parzialmente distrutto dall'alluvione nell'Alta Vallemaggia nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Oggi, lunedì 7 luglio 2025, sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo ponte nel Comune di Cevio. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Da sinistra: Fabiano Martini, capo dell’Area operativa del DT, Wanda Dadò, sindaca di Cevio, Claudio Zali, consigliere di Stato e direttore del DT, Diego Rodoni, direttore della Divisione costruzioni del DT. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Il nuovo ponte garantirà un collegamento stradale più sicuro per l’Alta Vallemaggia. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Il progetto selezionato è stato presentato dal Consorzio VISLÈ. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Il costo dell’opera sarà di 8'450’000 franchi, importo interamente finanziato dal Cantone. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Vallemaggia: al via i lavori per il nuovo ponte di Visletto Il ponte di Visletto è stato parzialmente distrutto dall'alluvione nell'Alta Vallemaggia nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Oggi, lunedì 7 luglio 2025, sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo ponte nel Comune di Cevio. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Da sinistra: Fabiano Martini, capo dell’Area operativa del DT, Wanda Dadò, sindaca di Cevio, Claudio Zali, consigliere di Stato e direttore del DT, Diego Rodoni, direttore della Divisione costruzioni del DT. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Il nuovo ponte garantirà un collegamento stradale più sicuro per l’Alta Vallemaggia. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Il progetto selezionato è stato presentato dal Consorzio VISLÈ. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino Il costo dell’opera sarà di 8'450’000 franchi, importo interamente finanziato dal Cantone. Immagine: Repubblica e Cantone Ticino

Come annunciato dal Dipartimento del territorio, oggi, lunedì, è iniziata la costruzione del nuovo ponte di Visletto a Cevio, distrutto durante l'alluvione nell'Alta Vallemaggia del giugno 2024. Il progetto migliorerà la viabilità e le infrastrutture essenziali della regione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il ponte di Visletto è stato distrutto dall'alluvione nell'Alta Vallemaggia nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024.

Oggi, lunedì 7 luglio 2025, hanno preso il via i lavori di costruzione del nuovo manufatto, che ripristinerà a pieno regime la viabilità nella regione.

Il Cantone si assume il finanziamento totale del costo dell'opera che ammonta a 8'450'000 franchi.

Il nuovo ponte dovrebbe essere agibile nel novembre 2026. Mostra di più

Oggi, lunedì 7 luglio, sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo ponte di Visletto nel Comune di Cevio, come comunica Il Dipartimento del territorio (DT).

Alla cerimonia di avvio erano presenti il consigliere di Stato e direttore del DT, Claudio Zali, la sindaca di Cevio, Wanda Dadò, e il capo dell’Area operativa del DT, Fabiano Martini.

La necessità di ricostruire il manufatto è urgente, dato che la struttura militare temporanea installata nel luglio 2024 per ripristinare la viabilità in Alta Vallemaggia presenta limitazioni significative.

Le condotte per l'acqua, l'elettricità e le comunicazioni sono state posizionate provvisoriamente lungo una passerella ciclopedonale.

Queste restrizioni, insieme alla natura temporanea delle soluzioni attuali, hanno reso prioritario lo sviluppo di una struttura permanente.

Il DT e il Comune di Cevio hanno espresso soddisfazione per la rapidità con cui si è giunti all'inizio dei lavori, a un anno dagli eventi che hanno colpito duramente la regione.

Il nuovo ponte

Il nuovo ponte non solo migliorerà la sicurezza stradale in Alta Vallemaggia, ma garantirà anche il funzionamento ottimale delle infrastrutture essenziali.

Il progetto, presentato dal Consorzio VISLÈ, è stato scelto per la sua solidità e il rispetto dei requisiti del concorso. Il manufatto si distingue per l'integrazione paesaggistica e l'impatto ambientale ridotto, grazie a un tracciato fluido e una struttura snella, come si legge nel comunicato.

Avrà una lunghezza di 146,4 metri e una larghezza di 8, con travi portanti in acciaio Corten e una piattabanda in calcestruzzo armato. La struttura sarà spostata verso monte rispetto al vecchio tracciato per migliorare la sicurezza contro l'erosione.

Il costo totale dell'opera è di 8'450'000 franchi, somma interamente finanziata dal Cantone.

La viabilità sarà garantita

I lavori inizieranno con l'allestimento del cantiere e delle piste nel greto del fiume, seguiti dalla realizzazione di fondazioni profonde e dalla costruzione delle pile e delle spalle in cemento armato.

Dal febbraio 2026, si procederà con il montaggio della struttura portante in acciaio, a partire dalla sponda lato Cevio. I lavori saranno completati entro aprile con la costruzione della piattabanda in calcestruzzo e le opere di finitura.

I lavori si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con possibili interventi notturni. La viabilità lungo la strada cantonale sarà garantita, sebbene possano verificarsi periodi di traffico regolato da semafori.

Pedoni e ciclisti potranno continuare a utilizzare la passerella ciclopedonale.

La messa in esercizio del nuovo manufatto è prevista per novembre 2026.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.