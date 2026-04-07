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Ticino Incendi nei boschi di Caslano e Ponte Tresa, arrestato un 21enne

Alessia Moneghini

7.4.2026

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Lo scorso venerdì 3 aprile è stato arrestato un giovane, che sarebbe responsabile di aver appiccato gli incendi boschivi che hanno avuto luogo a fine marzo a Caslano e a Ponte Tresa. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinesi.

Alessia Moneghini

07.04.2026, 18:12

L'arresto del ragazzo - un 21enne cittadino italiano dimorante nel Luganese - è avvenuto nell'ambito dell'indagine che vuole chiarire la dinamica degli eventi e identificare l'autore dei roghi.

Questi sono avvenuti nelle zone boschive, rispettivamente il 28 marzo in Via Torrazza a Caslano e il 30 marzo in Via Ronchi a Ponte Tresa.

La misura restrittiva della libertà è stata intanto confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Le ipotesi di reato nei confronti del giovane sono di incendio intenzionale e danneggiamento.

L'inchiesta è svolta dalla Cantonale con il supporto della Polizia Malcantone Ovest ed è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.

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