Incendi nei boschi di Caslano e Ponte Tresa, arrestato un 21enne

Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Lo scorso venerdì 3 aprile è stato arrestato un giovane, che sarebbe responsabile di aver appiccato gli incendi boschivi che hanno avuto luogo a fine marzo a Caslano e a Ponte Tresa. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinesi.

L'arresto del ragazzo - un 21enne cittadino italiano dimorante nel Luganese - è avvenuto nell'ambito dell'indagine che vuole chiarire la dinamica degli eventi e identificare l'autore dei roghi.

Questi sono avvenuti nelle zone boschive, rispettivamente il 28 marzo in Via Torrazza a Caslano e il 30 marzo in Via Ronchi a Ponte Tresa.

La misura restrittiva della libertà è stata intanto confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Le ipotesi di reato nei confronti del giovane sono di incendio intenzionale e danneggiamento.

L'inchiesta è svolta dalla Cantonale con il supporto della Polizia Malcantone Ovest ed è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni.