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Bellinzonese Incendio a Camorino, evacuata un’abitazione per precauzione

Antonio Fontana

28.3.2026

Sul posto sono intervenuti anche i pompieri di Bellinzona (immagine d'archivio d'illustrazione).
Sul posto sono intervenuti anche i pompieri di Bellinzona (immagine d'archivio d'illustrazione).
sda

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di sabato a Camorino, nel Bellinzonese, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di una casa. Non si registrano feriti.

Antonio Fontana

28.03.2026, 19:29

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 18 in via Ala Nuverasca. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito all’interno di un box utilizzato come magazzino, coinvolgendo anche un’automobile parcheggiata nelle vicinanze. Le cause del rogo non sono ancora note e saranno chiarite dall’inchiesta.

A causa del vento e del fumo sprigionato, le autorità hanno deciso di evacuare temporaneamente l’abitazione adiacente, per garantire la sicurezza degli occupanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, affiancati dalla Polizia della Città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde e i pompieri di Bellinzona, tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento.

La situazione è sotto controllo, ma l’intervento dei servizi di emergenza è ancora in corso.

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