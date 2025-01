I pompieri al lavoro dopo che un’auto è andata in fiamme in via Carlo Cattaneo a Mendrisio (foto d'archivio). Ti-Press

Un 29enne cittadino italiano residente in Italia è stato arrestato per l’incendio scoppiato il 20 settembre dell’anno scorso nel parcheggio esterno di una palazzina di appartamenti in Via Carlo Cattaneo a Mendrisio.

SwissTXT, Alessia Moneghini Alessia Moneghini

Lo comunicano oggi, mercoledì, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinese.

L’uomo, su cui pendeva un ordine di arresto internazionale della magistratura ticinese, è stato fermato in Ungheria ed estradato nelle scorse ore in Ticino.

L’ipotesi di reato nei suoi confronti è di incendio intenzionale. L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Simone Barca.