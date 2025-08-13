Incendio a Riazzino Immagine: I.B. Immagine: I.B. Immagine: I.B. Immagine: I.B. La zona interessata dal fumo dell'incendio. Immagine: Alertswiss Incendio a Riazzino Immagine: I.B. Immagine: I.B. Immagine: I.B. Immagine: I.B. La zona interessata dal fumo dell'incendio. Immagine: Alertswiss

Secondo le informazioni raccolte da blue News, si è sviluppato un incendio vicino alla Migros di Riazzino.

Stando a una testimonianza di un lettore di blue News, le fiamme sono divampate in seguito ad uno scoppio nella zona, dove si trova anche una carrozzeria.

Sul posto sono presenti i pompieri, che sembrano aver già domato il rogo, e la polizia.

Nel frattempo Alertswiss, ha diramato un'allerta per la zona dell'incendio, tra Lavertezzo, Tenero-Contra e Gordola, in quanto provoca molto fumo e un odore intenso e sgradevole. Ciononostante non sussiste nessun pericolo.

La popolazione è invitata a chiudere porte e finestre e spegnere la ventilazione e l'aria condizionata, e a non recarsi nella zona interessata.