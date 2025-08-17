La Stampa a Cadro TIPress

Il principio d’incendio verificatosi martedì scorso al carcere La Stampa di Cadro è verosimilmente stato appiccato da un carcerato 45enne francese residente in Francia. Lo comunicano domenica il ministero pubblico e la polizia cantonale.

SwissTXT Swisstxt

L’uomo già si trovava in carcere per scontare una pena legata alla violazione di un bando. Le nuove ipotesi di reato a suo carico sono di incendio intenzionale e danneggiamento. La misura restrittiva è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari. Sul caso gli inquirenti non rilasceranno ulteriori informazioni.