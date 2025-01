Incendio ai magazzini comunali di Bellinzona

L'incendio è scoppiato giovedì mattina. RSI

Un incendio nei magazzini comunali di Bellinzona ha distrutto un veicolo elettrico, senza feriti né evacuazioni.

SwissTXT Swisstxt

Non sono ancora note le cause dell’incendio divampato giovedì mattina in piena zona residenziale a Bellinzona e che ha interessato i magazzini comunali del quartiere Vela: le fiamme hanno attaccato e distrutto un veicolo elettrico in dotazione alla Città.

L'allarme - come anticipato da LaRegione - è scattato alle 7.30. I pompieri hanno domato le fiamme nel giro di una mezz’ora. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono state evacuazioni.

Tra i residenti si è scatenata una certa preoccupazione per il rischio di emissioni nocive.

Non sussiste tuttavia alcun pericolo, come ha fatto sapere alla RSI il municipale Vito Lo Russo, responsabile del Dicastero ambiente.