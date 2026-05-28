  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Fiamme sul tetto Incendio al centro commerciale Lugano Sud di Grancia, evacuato lo stabile

Antonio Fontana

28.5.2026

I pompieri di Lugano hanno domato l'incendio.
I pompieri di Lugano hanno domato l'incendio.
sda

Circa 200 persone sono state evacuate giovedì pomeriggio dal centro commerciale Lugano Sud di Grancia a causa di un incendio sviluppatosi nel sottotetto. Il rogo non ha provocato feriti.

Antonio Fontana

28.05.2026, 18:19

Un incendio è divampato giovedì pomeriggio, poco dopo le 16.30, nel centro commerciale Lugano Sud di Grancia.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite dal sottotetto dell’edificio, provocando un denso fumo che si è poi diffuso al primo e al secondo piano di un’ala della struttura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Sud, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano. Questi ultimi hanno domato l’incendio e sono ancora al lavoro per liberare i locali dal fumo.

A titolo precauzionale, in collaborazione con il servizio di sicurezza del centro commerciale, lo stabile è stato evacuato. Al momento non si registrano feriti.

Le cause del rogo non sono ancora note e saranno chiarite dall’inchiesta.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
Il Bellinzona è vicino a evitare il fallimento...ma manca un solo ok. Ecco di chi
I cybercriminali sfruttano una vulnerabilità nella sicurezza di Chrome, ecco cosa fare

Altre notizie

Dopo il caso di Roveredo. Il Moesano chiede al Cantone più coinvolgimento su permessi e controlli

Dopo il caso di RoveredoIl Moesano chiede al Cantone più coinvolgimento su permessi e controlli

Viabilità. I Grigioni studiano le alternative per mettere in sicurezza la strada della Calanca

ViabilitàI Grigioni studiano le alternative per mettere in sicurezza la strada della Calanca

Dopo il caso di Roveredo. Criminalità organizzata nei Grigioni? Ecco le opinioni dei partiti politici

Dopo il caso di RoveredoCriminalità organizzata nei Grigioni? Ecco le opinioni dei partiti politici