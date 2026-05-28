I pompieri di Lugano hanno domato l'incendio. sda

Circa 200 persone sono state evacuate giovedì pomeriggio dal centro commerciale Lugano Sud di Grancia a causa di un incendio sviluppatosi nel sottotetto. Il rogo non ha provocato feriti.

Un incendio è divampato giovedì pomeriggio, poco dopo le 16.30, nel centro commerciale Lugano Sud di Grancia.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite dal sottotetto dell’edificio, provocando un denso fumo che si è poi diffuso al primo e al secondo piano di un’ala della struttura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Ceresio Sud, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano. Questi ultimi hanno domato l’incendio e sono ancora al lavoro per liberare i locali dal fumo.

A titolo precauzionale, in collaborazione con il servizio di sicurezza del centro commerciale, lo stabile è stato evacuato. Al momento non si registrano feriti.

Le cause del rogo non sono ancora note e saranno chiarite dall’inchiesta.