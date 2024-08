Un incendio sopra Gordevio è scoppiato lunedì. mad

Un incendio di bosco è divampato lunedì sui monti sopra Gordevio, prima della Val Grande, sulla sinistra.

Swisstxt

L'incendio è stato segnalato ai pompieri di Locarno verso le 15:30, secondo quanto confermato alla RSI. Secondo le prime informazioni, al risultato di una prima ricognizione aerea, il rogo non pare eccessivamente esteso.

Verso le 17:00 era già presente un elicottero per lo spegnimento, così come del personale di terra dei pompieri e militi della forestale. Previsioni sul possibile sviluppo della situazione non sono ancora disponibili, così come le cause dell'incendio.

Swisstxt