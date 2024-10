Incendio in un appartamento di Locarno, la vittima è una 73enne

Immagine d'illustrazione/foto d'archivio. © Ti-Press / Samuel Golay

È stato identificato formalmente il corpo senza vita trovato nell'appartamento andato in fiamme la notte tra lunedì e martedì in via della Gallinazza a Locarno: si tratta di una cittadina croata di 73 anni.

amo Alessia Moneghini

Lo comunica la Polizia cantonale ticinese, che aggiunge che la donna era l'affittuaria dell'appartamento. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.

Giova ricordare che le fiamme si erano sviluppate all'interno dell'appartamento al primo piano, dove è stato rinvenuto il cadavere. Inoltre una decina le persone sono state sfollate e ospitate presso un centro della Protezione civile Locarno e Vallemaggia.