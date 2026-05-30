Dei cartoni hanno cominciato a bruciare nel seminterrato della palazzina. sda

I pompieri hanno evacuato venerdì una palazzina a Coira a causa di alcuni cartoni in combustione in un locale seminterrato. Due persone sono state ricoverate in ospedale con sospetta intossicazione da fumo.

Keystone-ATS Swisstxt

I vigili del fuoco sono stati allertati alle 17.30. Hanno portato all'esterno i cartoni, pompato acqua di spegnimento nel seminterrato e ventilato l'edificio, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

In collaborazione con la polizia municipale hanno inoltre condotto circa 35 persone che si trovavano all'interno e nei pressi dell'edificio in un punto di raccolta e poi in una sala d'attesa.

Due persone sono state ricoverate all'ospedale cantonale per sospetta intossicazione da fumo. Stando alla polizia hanno potuto lasciare l'ospedale ieri stesso. In tarda serata tutti i residenti hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni.

La causa dell'incendio non è ancora stata chiarita; sono in corso indagini al riguardo.