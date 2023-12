Incendio in un deposito di attrezzi a Pregassona

Immagine simbolica. Archivio Tipress

Verso le 17.15 di lunedì è scoppiato un incendio in una capanna di legno utilizzata come deposito di materiale e attrezzi a Pregassona, in via Nava. Lo riporta la RSI.

Le fiamme si sono diffuse velocemente a tutta la struttura ma l'incendio è stato domato dai pompieri di Lugano prima che si propagasse al bosco vicino.

Per prevenzione sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, ma, stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti.

I danni alla struttura e al contenuto sono sicuramente grandi. La Polizia si è occupata degli accertamenti sul posto e di dirigere il traffico. Le cause del rogo ancora non sono note.