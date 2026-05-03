Un incendio è scoppiato domenica mattina, poco dopo le 8, in una palazzina di via Francesco Borromini a Bellinzona.
Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, le fiamme sono partite dalla cucina di un appartamento situato al pian terreno, per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta.
A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione temporanea di una decina di persone presenti nello stabile.
Un’inquilina ha lamentato sintomi di lieve intossicazione.
Il rogo è rimasto circoscritto al locale interessato ed è stato spento dai pompieri di Bellinzona.
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Bellinzona, e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona.