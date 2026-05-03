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Sfollata una decina di persone Incendio in una palazzina a Bellinzona, un'inquilina è rimasta leggermente intossicata

Antonio Fontana

3.5.2026

Il rogo è stato spento dai pompieri di Bellinzona (immagine simbolica)
Il rogo è stato spento dai pompieri di Bellinzona (immagine simbolica)
sda

Un incendio è scoppiato domenica mattina, poco dopo le 8, in una palazzina di via Francesco Borromini a Bellinzona.

Antonio Fontana

03.05.2026, 10:10

03.05.2026, 10:42

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, le fiamme sono partite dalla cucina di un appartamento situato al pian terreno, per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta.

A titolo precauzionale è stata disposta l’evacuazione temporanea di una decina di persone presenti nello stabile.

Un’inquilina ha lamentato sintomi di lieve intossicazione.

Il rogo è rimasto circoscritto al locale interessato ed è stato spento dai pompieri di Bellinzona.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia Città di Bellinzona, e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona. 

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