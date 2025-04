Immagine illustrativa/foto d'archivio. Ti-Press

Un incendio si è sviluppato in uno stabile a Mendrisio, tra Via Flora Ruchat-Roncati (ex Via Catenazzi) e Via Moree.

SwissTXT Swisstxt

L’allerta è stata diramata mercoledì, poco dopo le 16, da AlertSwiss, e ritirata verso le 17:30. Il rogo ha provocato molto fumo e possibili odori sgradevoli.

Le autorità hanno raccomandato di aggirare a largo raggio la zona interessata e a chi abita nelle vicinanze di chiudere porte e finestre. Le fiamme si sono infatti rapidamente propagate sprigionando un denso fumo acre.

Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri del Mendrisiotto che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento. Secondo quanto riferito dalla RSI, le fiamme si sarebbero sviluppate sul tetto dello stabile per poi diffondersi all’ultimo piano, dove era presenta una veranda. La zona è stata delimitata dalla Polizia e al momento non si registrano feriti.