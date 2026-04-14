Immagine illustrativa/foto d'archivio. KEYSTONE

Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio all'interno di una stanza di una casa anziani di Gordevio. I sanitari hanno soccorso gli ospiti intossicati dal fumo.

Come riportato dal «Corriere del Ticino», e confermato dalla Polizia cantonale, un incendio è scoppiato nel pomeriggio di martedì all'interno della casa anziani di Gordevio. L'evento si è verificato attorno alle 13:30 in una camera al secondo piano della struttura.

I pompieri sono arrivati rapidamente sul posto. Hanno spento le fiamme e hanno evitato che il fuoco si propagasse. Per precauzione il piano interessato è stato evacuato.

La polizia ha precisato che il personale sanitario ha esaminato tredici persone, le quali hanno lamentato sintomi di leggera intossicazione. Tre pazienti sono stati portati al pronto soccorso per ulteriori controlli.

Le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare i rilievi necessari. Le cause dell'incendio rimangono attualmente sconosciute.

Gli specialisti della Polizia Scientifica si occuperanno di ricostruire la dinamica esatta dei fatti.