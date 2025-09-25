Dopo la franaAncora incerta la riapertura della strada a Solduno
Swisstxt
25.9.2025 - 22:00
In via Vallemaggia, sulla strada tra Solduno e Ponte Brolla in territorio di Locarno, si lotta contro il tempo per mettere in sicurezza entro questo venerdì il pendio dopo la frana degli scorsi giorni, ma è possibile che servirà più tempo per poter riaprire la cantonale.
SwissTXT
25.09.2025, 22:00
25.09.2025, 22:03
Swisstxt
Le precipitazioni previste per venerdì, infatti, potrebbero generare un ulteriore scoscendimento. Nel frattempo, nella deviazione forzata per Golino, il traffico è tanto e si segnalano importanti ritardi per i bus che sostituiscono le corse della Centovallina, le cui rotaie sono state danneggiate da un masso.