Scoscendimento nel Locarnese

In via Vallemaggia, sulla strada tra Solduno e Ponte Brolla in territorio di Locarno, si lotta contro il tempo per mettere in sicurezza entro questo venerdì il pendio dopo la frana degli scorsi giorni, ma è possibile che servirà più tempo per poter riaprire la cantonale.

Le precipitazioni previste per venerdì, infatti, potrebbero generare un ulteriore scoscendimento. Nel frattempo, nella deviazione forzata per Golino, il traffico è tanto e si segnalano importanti ritardi per i bus che sostituiscono le corse della Centovallina, le cui rotaie sono state danneggiate da un masso.