Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito nella notte a Bellinzona dopo una caduta con un monopattino elettrico in viale Stazione.

Un uomo di 36 anni, cittadino svizzero domiciliato nella regione, è rimasto gravemente ferito nella notte a Bellinzona in seguito a una caduta mentre si spostava su un monopattino elettrico. L'incidente si è verificato poco prima dell'una in viale Stazione.

Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, per motivi che saranno chiariti dall'inchiesta, l'uomo ha urtato un muro, finendo poi a terra.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che lo hanno trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

Presenti sul luogo dell'incidente anche pattuglie della polizia cantonale e della polizia comunale di Bellinzona.