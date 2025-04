Ciclista urta un pedone e cade a terra a Lugano, è grave

Un 70enne è stato vittima di un incidente stradale oggi (lunedi) poco prima delle 16.00 in Viale Cattaneo a Lugano mentre andava in bicicletta in direzione di Cassarate.

Immagine illustrativa. © Ti-Press / Carlo Reguzzi

Swisstxt

Stando a una prima ricostruzione, il ciclista è caduto a terra dopo aver urtato un pedone che stava attraversando la strada sul passaggio pedonale.

L'uomo è ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano che l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.