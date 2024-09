Nella foto d'archivio, uno scorcio del nucleo del paese di Intragna (Centovalli). ©Ti-Press / Ti-Press

Lunedì l’uomo con la sua auto ha sbandato finendo contro una barriera e un muretto

Swisstxt Paolo Beretta

Un automobilista di 77 anni è ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente della circolazione verificatosi poco prima delle 9.30 di lunedì in Via Maggetti a Intragna.

La sua vita è in pericolo, secondo quanto rende noto martedì la polizia cantonale.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo - un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese - proveniva dai Monti di Calezzo. A un certo punto ha dapprima urtato una barriera e poi un muretto, per terminare la sua corsa sulla carreggiata.

È stato soccorso dal SALVA e dalla REGA, che dopo le prime cure lo ha elitrasportato in ospedale.