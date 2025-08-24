  1. Clienti privati
Grigioni Incidente a San Vittore, coinvolti due motociclisti

Swisstxt

24.8.2025 - 15:32

Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Polizia cantonale grigionese

La polizia grigionese ha comunicato domenica i dettagli dell’incidente che si è verificato sabato a San Vittore.

SwissTXT

24.08.2025, 15:32

24.08.2025, 15:39

Ad essere stati coinvolti sono stati due motociclisti, di 16 e 17 anni. Stavano viaggiando sulla cantonale e a un certo punto hanno iniziato la manovra di sorpasso del veicolo che li precedeva, guidato da un 61enne che però, in quel momento, ha rallentato e ha svoltato a sinistra per immettersi in una strada laterale che porta allo stand di tiro.

Il 16enne è caduto riportando ferite leggere, mentre il 17enne ha urtato con violenza la fiancata, riportando gravi ferite che hanno reso necessario il suo trasporto al Civico di Lugano.

