Incidente a Sant'Antonino nella notte, grave un motociclista

Poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato, c'è stato un incidente sull'autostrada A2 a Sant'Antonino, in direzione Sud. Lo comunica la polizia cantonale.

Redazione blue News Tessa Morgantini

La Centrale comune di allarme (CECAL) ha ricevuto delle segnalazioni per un motociclista sdraiato a terra sulla corsia, in parte incastrato sotto uno scooter.

Gli agenti della polizia cantonale sono intervenuti per provvedere alla sicurezza della circolazione, chiudendo momentaneamente il tratto stradale, e per ricostruire quanto accaduto.

La vittima è un 30enne italiano, residente a Varese. I soccorritori del 144 hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato in ospedale. Secondo le iniziali valutazioni mediche, le sue ferite sono gravi.

La polizia cantonale invita eventuali testimoni a contattare la CECAL allo 0848 25 55 55.