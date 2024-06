La vettura ha riportato gravi danni. Polizia cantonale dei Grigioni

Sabato sera a Schlans (GR) un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente. Lui e una passeggera sono rimasti feriti.

Swisstxt

Verso le 20 di ieri, sabato, un automobilista di 26 anni è partito da Prada Sisum lungo la Via Alp Schlans in direzione del paese. In una curva l'auto ha virato a destra sopra la strada sul fianco della montagna, e si è schiantata contro un muro di contenimento, rovinando dall'altra parte della strada.

Il conducente e una passeggera sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all'Ospedale regionale di Ilanz, mentre illesi gli altri tre passeggeri. Il veicolo è completamente danneggiato. Inoltre, è stato richiesto un prelievo di sangue dell'autista.

Swisstxt