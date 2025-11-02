  1. Clienti privati
Grigioni Auto esce di strana e abbatte diversi pali a Trimmis, il giovane conducente era ubriaco

Swisstxt

2.11.2025 - 15:57

gr.ch

Domenica all'alba un 21enne ha causato un incidente a Trimmis. La polizia cantonale grigionese ha rilevato che il giovane era inabile alla guida e distratto.

SwissTXT

02.11.2025, 15:57

02.11.2025, 16:04

Il conducente, intorno alle 5 del mattino sulla H3 da Zizers verso Trimmis, è uscito di strada abbattendo diversi pali. L'auto si è fermata riportando gravi danni.

Il test dell'alcol è risultato positivo.

Inoltre, è stato accertato che l'uomo era distratto dalla ricezione di un messaggio sul suo telefono cellulare. La polizia ha immediatamente ritirato la patente di guida al 21enne.

