Domenica all'alba un 21enne ha causato un incidente a Trimmis. La polizia cantonale grigionese ha rilevato che il giovane era inabile alla guida e distratto.

Il conducente, intorno alle 5 del mattino sulla H3 da Zizers verso Trimmis, è uscito di strada abbattendo diversi pali. L'auto si è fermata riportando gravi danni.

Il test dell'alcol è risultato positivo.

Inoltre, è stato accertato che l'uomo era distratto dalla ricezione di un messaggio sul suo telefono cellulare. La polizia ha immediatamente ritirato la patente di guida al 21enne.