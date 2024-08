Il luogo dell'incidente avvenuto oggi a Zernez (GR) che ha coinvolto due motociclisti. Keystone

Due motociclisti sono rimasti feriti in un incidente verificatosi stamane a Zernez (GR). Un centauro è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Scuol, mentre l'altro con l'elicottero all'Ospedale cantonale di Coira.

SDA

Stando ai primi accertamenti, poco prima delle 11:00 un motociclista 44enne stava viaggiando da Brail in direzione di Zernez, ha indicato la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna. In una curva a sinistra sopra la località di Punt Nova, ha sbandato scontrandosi con il guardrail.

L'amico 47enne, che guidava dietro di lui, accortosi troppo tardi della situazione ha urtato contro la moto che giaceva a terra. L'uomo è stato sbalzato oltre il guardrail ed è caduto per diversi metri lungo un pendio.

Gli utenti della strada presenti hanno prestato i primi soccorsi ai due centauri feriti fino all'arrivo dell'ambulanza e della Rega.

ed, ats