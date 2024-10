Arbedo paese in una foto d'archivio. © Ti-Press

La vita di un 61enne è in pericolo dopo che con la sua auto è andato a sbattere contro un muretto ad Arbedo. Forse è stato vittima di un malore.

Paolo Beretta

Sono gravi le condizioni di un 61enne che, probabilmente per un malore, ha avuto un incidente stradale giovedì, attorno alle 9.00, ad Arbedo.

La polizia cantonale riferisce che il conducente, un croato domiciliato nel Bellinzonese, circolava su viale Moesa quando ha dapprima urtato di striscio un veicolo, per poi proseguire su via alla Rotonda e quindi su via Mulino Rosso dove ha terminato la corsa contro un muretto.

Sul posto gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della comunale di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde. La vita del 61enne, trasportato in ambulanza all'ospedale, è in pericolo.