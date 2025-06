Incidente al Lido di Riva San Vitale, serie ferite per un 47enne

Nella foto una veduta panoramica aerea del golfo di Riva San Vitale, il paese e, in primo piano, il Lido comunale affacciato sul lago Ceresio. © Ti-Press / archivio.

Un 47enne si ferisce in modo serio tuffandosi da una piattaforma galleggiante. È stato trasportato in ospedale con la REGA.

SwissTXT Paolo Beretta

Domenica dopo le 18, presso il bagno pubblico di Riva San Vitale, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 47enne cittadino italiano domiciliato nella regione si è tuffato in acqua da una piattaforma situata a circa quindici metri dalla riva e ha battuto la testa contro il fondale.

È stato soccorso tempestivamente da alcuni bagnanti e dai bagnini della struttura.

Sono intervenuti la polizia cantonale nonché i soccorritori della REGA e del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM), i quali lo hanno trasportato all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, riferisce la polizia, il 47enne ha riportato serie ferite.