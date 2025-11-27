  1. Clienti privati
Per un paio d'ore Esplode lo pneumatico a un bimotore, bloccato lo scalo di Agno

Swisstxt

27.11.2025 - 15:08

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Ti-Press

Un incidente si è verificato giovedì mattina poco dopo le otto all’aeroporto di Agno, costringendo lo scalo a sospendere l’attività per un paio d’ore.

SwissTXT

27.11.2025, 15:08

27.11.2025, 15:19

Coinvolto un bimotore Piaggio P180 proveniente da Nizza che in fase di atterraggio si è posato sulla pista a una velocità superiore al normale.

Nella manovra è esploso lo pneumatico del carrello sinistro, come spiega alla RSI Davide Pedrioli, direttore di Lugano Airport. Non si contano comunque feriti né danni alle infrastrutture dello scalo.

Il velivolo – dice ancora Pedrioli – è rimasto in pista, dove era poi bloccato. Le attività in aeroporto sono quindi riprese dopo le ore 10.

