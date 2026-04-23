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Grigioni Landquart, addetto alla sicurezza investito: è grave

Swisstxt

23.4.2026 - 09:24

Incidente a Landquart, 50enne gravemente ferito
Incidente a Landquart, 50enne gravemente ferito
POLCA GR

Grave incidente nella notte a Landquart: un addetto alla sicurezza viene investito durante lavori stradali, ferito in modo serio.

Redazione blue News

23.04.2026, 09:24

23.04.2026, 09:36

Un addetto alla sicurezza di 50 anni è stato travolto da un’auto a Landquart, riportando ferite gravi.

L'incidente, secondo la polizia cantonale dei Grigioni, è avvenuto mercoledì poco dopo mezzanotte.

Una donna di 33 anni stava guidando sulla strada principale H3 in direzione Landquart quando, a causa di lavori nella zona della rotonda, il traffico veniva deviato sulla sinistra da personale addetto.

La conducente non si è accorta della modifica alla viabilità ed è entrata nella rotonda, investendo l'uomo.

La Procura ha disposto un esame del sangue e la patente della donna è stata ritirata.

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