GrigioniLandquart, addetto alla sicurezza investito: è grave
Swisstxt
23.4.2026 - 09:24
Grave incidente nella notte a Landquart: un addetto alla sicurezza viene investito durante lavori stradali, ferito in modo serio.
Redazione blue News
23.04.2026, 09:24
23.04.2026, 09:36
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Un addetto alla sicurezza di 50 anni è stato travolto da un’auto a Landquart, riportando ferite gravi.
L'incidente, secondo la polizia cantonale dei Grigioni, è avvenuto mercoledì poco dopo mezzanotte.
Una donna di 33 anni stava guidando sulla strada principale H3 in direzione Landquart quando, a causa di lavori nella zona della rotonda, il traffico veniva deviato sulla sinistra da personale addetto.
La conducente non si è accorta della modifica alla viabilità ed è entrata nella rotonda, investendo l'uomo.
La Procura ha disposto un esame del sangue e la patente della donna è stata ritirata.