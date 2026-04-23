Incidente a Landquart, 50enne gravemente ferito POLCA GR

Grave incidente nella notte a Landquart: un addetto alla sicurezza viene investito durante lavori stradali, ferito in modo serio.

Redazione blue News Swisstxt

Un addetto alla sicurezza di 50 anni è stato travolto da un’auto a Landquart, riportando ferite gravi.

L'incidente, secondo la polizia cantonale dei Grigioni, è avvenuto mercoledì poco dopo mezzanotte.

Una donna di 33 anni stava guidando sulla strada principale H3 in direzione Landquart quando, a causa di lavori nella zona della rotonda, il traffico veniva deviato sulla sinistra da personale addetto.

La conducente non si è accorta della modifica alla viabilità ed è entrata nella rotonda, investendo l'uomo.

La Procura ha disposto un esame del sangue e la patente della donna è stata ritirata.