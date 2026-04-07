Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Il ragazzo, che aveva compiuto 18 anni a dicembre, ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo mezzo durante il rientro da una serata di festeggiamenti. La passeggera è rimasta illesa.

Redazione blue News

La comunità di Paradiso è in lutto per la scomparsa di un giovane di 18 anni, morto lunedì sera a Cervinia, in Valle d'Aosta, in seguito a un incidente con una motoslitta.

Lo riporta «Tio», precisando che il ragazzo, domiciliato nel comune ticinese, era uno sciatore agonista tesserato per lo sci club Monte Cervino e aveva da poco superato la selezione per accedere alla scuola maestri di sci.

Frequentatore abituale del comprensorio, si recava regolarmente sul posto con i genitori. Aveva compiuto la maggiore età a dicembre.

Considerata l'evidenza delle cause del decesso, dovuto alle gravissime lesioni riportate nell'incidente, il magistrato non ha disposto l'autopsia. Il referto del medico legale sarà comunque disponibile in serata.

La dinamica dell'incidente

Secondo la prima ricostruzione delle autorità, come si legge ancora sul portale, il giovane stava rientrando lunedì sera dal Rifugio Cime Bianche, struttura con cui collaborava saltuariamente.

Prima di scendere a valle, il gruppo si era fermato a Plan Maison per celebrare la fine della stagione sciistica.

Davanti viaggiavano i gestori dell'attività ricettiva su una motoslitta, mentre il 18enne li seguiva alla guida del proprio mezzo. Sulla motoslitta del giovane era presente anche una collega.

Intorno alle 21:30, durante il tragitto, qualcosa è però andato storto. I gestori che precedevano il ragazzo non hanno più visto il mezzo alle loro spalle.

Tornati indietro per verificare, hanno trovato la rete di protezione della pista divelta. La passeggera era in piedi, illesa, mentre la motoslitta si trovava più a valle, nel torrente. La giovane, ancora sotto shock, non è al momento in grado di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini in corso

Il Soccorso alpino della Guardia di Finanza ha ascoltato i primi testimoni in mattinata. Gli accertamenti proseguono per determinare le cause dell'incidente.

C'è da precisare che per andare con la motoslitte non è obbligatorio né l'uso del casco né il possesso di patente o permessi specifici.