Deceduto nonostante l'intervento dei soccorsi archivio tipress

Un ciclista di 87 anni ha perso la vita in un incidente della circolazione sabato mattina poco prima delle 11 a Losone.

Swisstxt

Secondo quanto comunica la polizia cantonale, l’anziano – un cittadino svizzero domiciliato nella regione – circolava su Contrada San Giorgio in direzione di Via Case Conti quando è rovinato a terra per cause ancora da stabilire.

Soccorso dal SALVA e dalla REGA, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti agenti sia della polizia comunale di Losone che della cantonale, che hanno temporaneamente chiuso l’area al traffico.