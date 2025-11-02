  1. Clienti privati
Salvi gli altri coinvolti Incidente mortale ad Avegno: scontro fra auto e bus, una 75enne perde la vita

Antonio Fontana

2.11.2025

L'incidente è avvenuto in via Vallemaggia. 
© Ti-Press / Ti-Press

Una tragedia si è consumata domenica pomeriggio in Vallemaggia. Un’automobilista 75enne ha perso la vita in un violento incidente avvenuto ad Avegno, lungo via Vallemaggia. L’auto su cui viaggiava, con a bordo due passeggeri, si è scontrata con un autobus. 

02.11.2025, 19:12

02.11.2025, 20:56

Un grave incidente stradale è avvenuto domenica pomeriggio poco prima delle 15:30 ad Avegno. Una 75enne svizzera, domiciliata nella regione, ha perso la vita dopo che la sua automobile si è scontrata con un autobus lungo via Vallemaggia, in direzione di Gordevio.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l’auto della donna – a bordo della quale si trovavano anche una 46enne e un minorenne, entrambi svizzeri domiciliati in Vallemaggia – ha improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo per urtare il bus guidato da un 32enne cittadino italiano residente nella regione. Sul mezzo pubblico viaggiavano otto passeggeri.

Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale, gli agenti della Polizia Città di Locarno e della Polizia comunale di Ascona, oltre ai pompieri di Locarno, che hanno estratto gli occupanti dell’auto con l’aiuto della pinza idraulica. I soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) non hanno potuto far altro che constatare il decesso della conducente.

La 46enne e il minorenne che viaggiavano con lei hanno riportato ferite non gravi ma sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Tra i passeggeri del bus, un minorenne ha riportato una ferita che ha richiesto cure mediche, mentre gli altri occupanti sono rimasti sostanzialmente illesi.

Per prestare sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato attivato il Care Team. L’area interessata dall’incidente resterà chiusa al traffico almeno fino alle 19:30 per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e i rilievi della Polizia.

