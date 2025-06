Incidente mortale ad Anzano, in Val Malvaglia

Malvaglia, immagine illustrativa. © Ti-Press / archivio.

Domenica sera, poco prima delle 19 in Val Malvaglia in località Anzano, vi è stato un incidente della circolazione stradale con esito letale.

Swisstxt

Un 45enne cittadino svizzero domiciliato nella regione circolava in direzione di Dandrio alla guida di un quad quando, stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, l'uomo è uscito di strada sulla sua sinistra precipitando in una scarpata per circa dieci metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, i pompieri di Biasca, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA, che hanno potuto solo constatarne il decesso a causa delle gravi ferite riportate.