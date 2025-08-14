Intervenuta la RegaScontro tra un'auto e una moto a Madonna del Piano, grave il centauro
Swisstxt
14.8.2025 - 11:36
La vita di un 76enne motociclista è in pericolo in seguito a un incidente stradale avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 9, a Madonna del Piano.
SwissTXT
14.08.2025, 11:36
14.08.2025, 11:46
Swisstxt
L’uomo, in arrivo da Ponte Tresa, si è scontrato con un’auto condotta da una 57enne italiana, che procedeva in senso opposto e stava svoltando per entrare in una stazione di servizio lungo la cantonale.
Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale, la Polizia Malcantone ovest ed est, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e la REGA.
Dopo le prime cure, il motociclista è stato elitrasportato in ospedale.