La vita di un 76enne motociclista è in pericolo in seguito a un incidente stradale avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 9, a Madonna del Piano.

L’uomo, in arrivo da Ponte Tresa, si è scontrato con un’auto condotta da una 57enne italiana, che procedeva in senso opposto e stava svoltando per entrare in una stazione di servizio lungo la cantonale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale, la Polizia Malcantone ovest ed est, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e la REGA.

Dopo le prime cure, il motociclista è stato elitrasportato in ospedale.