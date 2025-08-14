  1. Clienti privati
Intervenuta la Rega Scontro tra un'auto e una moto a Madonna del Piano, grave il centauro

Swisstxt

14.8.2025 - 11:36

La Rega ha trasportato in Svizzera due bambini ucraini malati di cancro (foto simbolica)
La Rega ha trasportato in Svizzera due bambini ucraini malati di cancro (foto simbolica)
sda

La vita di un 76enne motociclista è in pericolo in seguito a un incidente stradale avvenuto giovedì mattina, poco dopo le 9, a Madonna del Piano.

SwissTXT

14.08.2025, 11:36

14.08.2025, 11:46

L’uomo, in arrivo da Ponte Tresa, si è scontrato con un’auto condotta da una 57enne italiana, che procedeva in senso opposto e stava svoltando per entrare in una stazione di servizio lungo la cantonale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia cantonale, la Polizia Malcantone ovest ed est, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e la REGA.

Dopo le prime cure, il motociclista è stato elitrasportato in ospedale.

