L'incidente si è verificato durante la notte (immagine d'archivio). Cesare Abbate/ANSA/dpa

Un giovane di 18 anni residente in provincia di Como è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 3, nella notte fra venerdì e sabato.

Swisstxt

L'incidente è avvenuto in via Costa del Re a Tradate, in provincia di Varese.

Nello schianto sono rimaste coinvolte due vetture. Secondo i primi accertamenti la vittima era alla guida di una delle due auto.

Swisstxt