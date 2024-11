Auto si ribalta sul Passo del Monte Ceneri, un ferito grave e strada chiusa

L'auto ribaltata RSI

Un grave incidente della circolazione è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 8.30, sul Passo del Monte Ceneri.

Come comunica la Polizia cantonale, un 38enne automobilista cittadino svedese, residente nel Luganese, stava circolando in direzione di Cadenazzo quando in un tratto rettilineo ha perso il controllo del veicolo andando a urtare frontalmente il muro a lato della careggiata, per poi terminare la sua corsa riverso su un fianco.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, i pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona che - con la pinza idraulica e il divaricatore - hanno estratto l'uomo dalla vettura.

Necessario anche l'intervento dei soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al 38enne lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

In base a una prima valutazione medica l'uomo avrebbe riportato ferite giudicate serie.

